ألمانيا تتعادل مع إنجلترا وإيطاليا تفوز على المجر وتركيا تسحق ليتوانيا 

المنامة - ياسر ابراهيم - تعادل المنتخب الألماني مع ضيفه الإنجليزي 1-1 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بالمستوى الأول ضمن منافسات دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وتقدم المنتخب الألماني بهدف سجله جوناس هوفمان (51) وتعادل المنتخب الإنجليزي عن طريق هاري كين (88 من ركلة جزاء).

ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى نقطتين حيث تعادل في الجولة الأولى مع نظيره الإيطالي 1-1، في حين حصد المنتخب الإنجليزي أول نقطة له بعد خسارته في الجولة الأولى أمام المنتخب المجري بهدف نظيف.

وفي المجموعة نفسها، فاز منتخب إيطاليا على ضيفه المجري 2-1 بالمسابقة القارية. وسجل هدفي المنتخب الإيطالي نيكولو باريلا (30) ولورينزو بيلغريني (45).

في المقابل، سجل هدف المنتخب المجري الوحيد جيانلوكا مانشيني لاعب المنتخب الإيطالي بالخطأ في مرمى فريقه (61).

وتصدر المنتخب الإيطالي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، ويليه منتخب المجر بـ3 نقاط، ويحتل منتخب ألمانيا المركز الثالث بنقطتين، بينما يقبع منتخب إيطاليا في المركز الأخير بالمجموعة بنقطة واحدة.

بدوره، واصل منتخب تركيا عروضه القوية بفوز عريض على حساب مضيفه الليتواني بـ6 أهداف نظيفة، ضمن منافسات المجموعة الأولى من المستوى الثالث لدوري الأمم الأوروبية.

وعززت تركيا موقعها في قمة ترتيب المجموعة بـ6 نقاط، متقدمة بفارق الأهداف على لوكسمبورغ التي هزمت جزر الفارو (أرخبيل بالمحيط الأطلسي تابع لمملكة الدانمارك ويتمتع بالحكم الذاتي) بهدف وحيد.

(وكالات)