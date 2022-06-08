شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم سفر آخر أفواج لمنتخب ألعاب القوى للمشاركة فى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطير اليوم الأربعاء آخر أفواج بعثة منتخب ألعاب القوى إلى موريشيوس حيث المشاركة في منافسات البطولة الأفريقية التي تستمر حتى 14 يونيو الجارى .

وغادر الفوج الأول يوم 4 يونيو ، وضم كل من بسنت محمد عوض ، و محمد ابراهيم عباس مدربا ، والفوج الثانى غادر أول أمس ، ويضم محمد أبو فندى عضو مجلس إدارة ، و محمد عبد الرؤوف مير فنى و خالد محى الدين مدرب ، و هشام على حسن مدر ب، وعلى مستوى اللاعبين أيها بعبد الرحمن ، و مطفى الجمل ، و سالم محمد سالم ، و أحمد إسماعيل ، و محمد رجب ، ماجد محسن ، اسلام عبد التواب ، محمد طلعت ، حسام سلامة ، روان ايمن ، لينة عمرو ، اسراء محمد ، وديان مختار ، و دينا أحمد ، اتين أحمد .

ويطير اليوم اللاعب كريم محمد محمود ، و الذى يلحق ببعثة العاب القوى في موريشيوس .

من جانبه قال كريم أكرم عضو مجلس إدارة الاتحاد أنه عقب عودة منتخب مصر تحت 20 سنة بلقب البطولة العربية ، بدأ المنتخب فى الاستعداد لخوض بطولة أفريقيا وسط مساعى بمواصلة النجاح و تحطيم الارقام المصرية ، حيث تٌعد بطولة أفريقيا خير إعداد لبطولة العالم للكبار التى تقام الشهر المقبل ، وعلى مستوى الناشئين فتقام في أغسطس.