عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمم أوروبا.. إيطاليا تتصدر مجموعة الموت بفوزها على المجر

الأربعاء 8 يونيو 2022

الخليج 365

تصدرت إيطاليا بطلة أوروبا "مجموعة الموت" بفوزها على ضيفتها المجر 2-1، الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة من الجولة الثانية للمستوى الأوّل لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.



وسجل هدفي إيطاليا نيكولو باريلا (30) ولورنتسو بيليجريني (45)، وللخاسر جانلوكا مانشيني خطأ في مرمى فريقه (61).

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى أربع نقاط متقدماً بفارق نقطة عن المجر، فيما فرضت إنجلترا متذيلة الترتيب (نقطة) تعادلاً قاتلاً 1-1 على ألمانيا الثالثة (نقطتان).

وكان منتخب "أتزوري" استهل حملته في المسابقة القارية بتعادل على أرضه أمام ألمانيا 1-1، فيما حققت المجر مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها في عقر دارها على إنجلترا 1-صفر.

وهو الفوز الثاني لإيطاليا في مبارياتها السبع الأخيرة، مقابل 3 تعادلات وهزيمتين.