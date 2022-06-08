أمم أوروبا.. إنجلترا تنتزع تعادلاً صعباً من عقر دار ألمانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمم أوروبا.. إنجلترا تنتزع تعادلا صعبا من عقر دار ألمانيا

الأربعاء 8 يونيو 2022

الخليج 365

انتزعت انجلترا تعادلاً قاتلاً من عقر دار المانيا 1-1، الثلاثاء، على ملعب اليانز ارينا في ميونيخ، ضمن الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.



تقدم المنتخب الألماني بهدف يوناس هوفمان (51)، لكن قائد إنجلترا هاري كين أدرك التعادل من ركلة جزاء (88).

وكان المنتخب الإنجليزي تعرض لخسارة مفاجئة في الجولة الأولى بسقوطه خارج أرضه أمام المجر صفر-1، ليحصد أول نقطة له، في حين عاد المنتخب الألماني بالتعادل من ايطاليا 1-1.

وتصدرت إيطاليا المجموعة برصيد 4 نقاط بفوزها، الثلاثاء، أيضاً على المجر 2-1.

والتعادل هو الثالث توالياً للمانشافت بعد تعادله مع هولندا في مارس الماضي ودياً ومع إيطاليا السبت الماضي.

كان المنتخب الألماني الطرف الأفضل طوال المباراة، لكنه لم يحسن ترجمة أفضليته إلى فوز.