شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الدبيس: ينادونى بـ"بنزيما" فى إيطاليا ومن الوارد انتقالى لـ أودينيزي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كريم الدبيس، لاعب وادي دجلة، عن كواليس فترة المعايشة التي قضاها في صفوف أودينيزي الإيطالي.

وقال الدبيس، خلال برنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "خلال فترة المعايشة كان اللاعبون ينادونني ببنزيما"، مضيفا: "كانت فترة معايشة ناجحة، ومن الوارد انتقالي للفريق الإيطالي في الفترة المقبلة". وأشار الدبيس إلى أنه دخل في مفاوضات جادة مع النادي الأهلي، لكن الأمور لم تكلل بالنجاح في نهاية المطاف.

ويجيد كريم الدبيس صاحب الـ18 عاما في مركزي الظهير الأيسر والجناح، حيث يعد لاعب جوكر في الجبهة اليسرى. وخاض الدبيس مع وادي دجلة 25 مباراة، خلال الموسم المنتهي، شارك في 13 مباراة كظهير أيسر وفي 12 جناح أيسر، وخلال 22 مباراة له في الدوري الممتاز شارك في 11 مباراة أساسيا و11 كبديل.