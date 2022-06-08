شكرا لقرائتكم خبر عن فينجادا: فترة كيروش ناجحة ولم أتطلع لأى منصب آخر وإيهاب جلال جدير بتدريب المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نيلو فينجادا، المدير الفنى السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، أن فترة البرتغالي كارلوس كيروش مع منتخب مصر كانت ناجحة، وإيهاب جلال جدير بتولى المهمة وقادر على استكمال المهمة بنجاح.

وقال فينجادا خلال مداخلة بالفيديو مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "عودتي لمصر بعد غياب طويل عن مصر نقطة إيجابية، ولم أستقيل من اتحاد الكرة المصري ولكن انتهى تعاقدي ورحلت، ولم أتطلع لأي منصب آخر في مصر خلال هذه الفترة".

وأضاف فينجادا: "كان هناك تواصل مع كل المديرين الفنيين في جميع الأندية من أجل تطوير المنظومة الكروية في مصر يقدر الإمكان، وأؤمن بأن اتحاد كرة القدم كان هدفه تطوير كرة القدم ليعود بالنفع على المنتخب المصري والأولمبي، وحاولت توفير الأجواء اللازمة للنجاح ووضع برامج للتطوير على مدار عام كامل ومنت أهدف لوصل المنتخبات لأفضل مستوى ممكن". وتابع: "غير نادم على أى لحظة قضيتها في مهمتي كمدير فني للاتحاد الكرة ولم أتطلع لأي منصب آخر".

وعن كيروش قال فينجادا: "عمل كيروش مع المنتخب كان لمهمة محددة وجاء في فترة صعبة وكانت فترة قليلة ولكنه وصل لنهائي أمم أفريقيا وكان سيئ الحظ بالخسارة بركلات الترجيح، وكذلك عدم التأهل لكأس العالم بنفس الطريقة، وأعتقد أنها فترة ناجحة، ولم يتحدث عن أسباب الرحيل". وأضاف: "إيهاب جلال مدرب جيد وجدير بقيادة المنتخب لاستكمال ما بدأه كيروش وأتمنى له التوفيق".