شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: الأهلي والزمالك يفاوضان الزنارى وعمرو السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق العشري، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، أن عرض نادي فيوتشر كان الأكثر جدية بشأن صفقة مهند لاشين لاعب الفريق.

وأوضح العشري في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" أن عرض الزمالك لم يكن بنفس جدية عرض فيوتشر، والنادى الأخير كان يرغب في ضم مهند لاشين في يناير الماضي.

وأوضح المدير الفني لفريق طلائع الجيش وجود عروض من الأهلي والزمالك للثنائي مصطفى الزناري وعمرو السيسي، مضيفا أنه يتمسك بكل اللاعبين، والاستثناء الوحيد كان مهند لاشين، وبخلاف ذلك يرفض رحيل أي لاعب عن الفريق في الموسم المقبل.