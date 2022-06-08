شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: الأهلي والزمالك يفاوضان الزنارى وعمرو السيسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد طارق العشري، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، أن عرض نادي فيوتشر كان الأكثر جدية بشأن صفقة مهند لاشين لاعب الفريق.
وأوضح العشري في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" أن عرض الزمالك لم يكن بنفس جدية عرض فيوتشر، والنادى الأخير كان يرغب في ضم مهند لاشين في يناير الماضي.
وأوضح المدير الفني لفريق طلائع الجيش وجود عروض من الأهلي والزمالك للثنائي مصطفى الزناري وعمرو السيسي، مضيفا أنه يتمسك بكل اللاعبين، والاستثناء الوحيد كان مهند لاشين، وبخلاف ذلك يرفض رحيل أي لاعب عن الفريق في الموسم المقبل.
ووقع مسئولو نادي فيوتشر إف سي ونادي طلائع الجيش عقد انتقال مهند لاشين، لاعب طلائع الجيش للانضمام لنادي فيوتشر إف سي بداية من الموسم المقبل.
ووقع مهند لاشين على عقد انضمامه لفيوتشر لمدة 4 مواسم بشكل رسمى، وحضر توقيع العقد العميد أيمن المصري المدير التنفيذي لنادي طلائع الجيش، والدكتور وليد دعبس رئيس نادي فيوتشر إف سي، وأحمد شوبير نائب رئيس النادي.