أحمد مرتضى: علاقة الزمالك والاتحاد السكندرى تاريخية ولن تتأثر بتوقيع "أنس" السلة

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، إن علاقة ناديه بالاتحاد السكندرى تاريخية، موضحًا أن العلاقة لن تتوتر حال ثبوت اللاعب توقيعه لناديين.

وأضاف أحمد مرتضى، فى تصريحات تليفزيونية، أن توقيع أنس أسامة للاتحاد السكندرى غير مؤكد حتى الآن، موضحًا أنه إذا ثبت توقيع اللاعب للاتحاد السكندرى لا بد من توقيع عقاب رادع عليه.

وعن تعاقد الزمالك مع لاعبات الأهلى للكرة الطائرة، قال إن النادى نجح فى التعاقد مع 4 لاعبات انتهت عقودهن مع الغريم التقليدى، مشيرًا إلى أن الحديث عن التعاقد مع مريم مصطفى كلاعبة خامسة، غير حقيقى حتى الآن.

ورد على تصريحات ثريا محمد لاعبة كرة السلة بالأهلى باعتزازها باللعب للقلعة الحمراء، قال إنه يتمنى انضمام لاعبة كبيرة بحجمها إلى الزمالك، إلا أنه ينتظر انتهاء الموسم الحالى لتدعيم فريق السلة سيدات.

وواصل أحمد مرتضى حديثه أن مستحقات لاعبى الزمالك فى جميع الألعاب سيتم سدادها بالكامل قبل 30 يونيو الجارى، مشددًا أنه لا توجد أزمة لدى الزمالك فى سداد غرامة ماريتيمو البرتغالى فى أزمة محمد إبراهيم.