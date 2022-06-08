شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان يقابل محمد صلاح خلال إجازته: الملك المصري.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد ياسر ريان، مهاجم الأهلي المعار إلى فريق ألتاي سبور التركي، عن سعادته بلقاء النجم المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الذي يقضى إجازته الصيفية خلال تواجده في مصر بالبحر الأحمر، وذلك بعدما فضل الجهاز الفنى لمنتخب مصر إراحته في مباراة إثيوبيا ومنحه راحة عقب إجرائه لأشعة أثبتت وجود شد خفيف.

ونشر ريان صورة التى جمعته مع صلاح، والذى يظهر من خلفهما المياه، عبر حسابه على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "الملك المصري".



محمد صلاح وأحمد ريان

وسبق ونشر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي والفراعنة، صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، خلال استمتاعه برحلة بحرية بعد استبعاده من قائمة المنتخب الوطني التي تستعد لمواجهة إثيوبيا في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2023 بكوت ديفوار.

فيما احتفل أحمد ياسر ريان، مهاجم الأهلي والمعار إلى ألتاي سبور التركي، بعقد قرانه على علياء الزنوكى، الجمعة الماضي، وسط أجواء عائلية بحضور أسرة العروسين فقط.