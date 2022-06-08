وليد العطار: مباراة الأهلي وبيراميدز فى ربع نهائي كأس مصر بتقنية الفيديو

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن مباراة الأهلي وبيراميدز في ربع نهائي كأس مصر ستُقام بتقنية الفيديو.

وتابع العطار في تصريحات خاصة لـ"بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية ETC، أنه لا صحة تمامًا لما تردد بأن المباراة ستُقام بدون تقنية الفيديو، مؤكدًا إقامة اللقاء بتقنية الفيديو.

وستُلعب المباراة مساء يوم 26 يونيو الحالى، على استاد القاهرة الدولي، في آخر مباريات ربع نهائي بطولة كأس مصر، على أن يلعب الفائز أمام بتروجت في نصف النهائي، وكان الزمالك تأهل سابقًا للنهائي بعد إقصاء أسوان من نصف النهائي.