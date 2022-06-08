بتروجت يضم توأم تنس الطاولة من النادي الأهلي

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادي بتروجت، برئاسة اللواء جمال فوزي، التعاقد رسميا مع مروة الهضيبي وشقيقتها التوأم مريم، لاعبتى النادي الأهلي لتنس الطاولة، في صفقة انتقال حر، بعد توقيع اللاعبتين على عقود النادي البترولي.

نادي بتروجت صعد إلى الدوري الممتاز لتنس الطاولة هذا الموسم، ونجح فى تدعيم صفوفه بالتوأم الأهلاوي في صفقة انتقال حر، ليكونا إضافة قوية للفريق الذي يسعى لتحقيق نتائج مميزة في الموسم الجديد.

مريم الهضيبي هي المصنفة رقم 41 على مستوى العالم للسيدات، وحصلت على بطولة أفريقيا للسيدات، وفازت مع النادي الأهلي بجميع بطولات الفرق، والدوري محليا وأفريقيا وعربيا، وسوف تشارك مع المنتخب القومي للسيدات، المكون من هنا جودة ودينا مشرف في بطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط القادمة، والتي ستقام في الجزائر.

أما مروة الهضيبي فهي المصنفة رقم 10 عالميا تحت 18 سنة في سبتمبر 2018، وهي إحدى اللاعبات المشاركات في أولمبياد الشباب تحت 18 سنة بالأرجنتين، وحصلت على جميع بطولات أفريقيا للناشئين في المراحل العمرية المختلفة، تحت 15 سنة مرة، وتحت 18 سنة 4 مرات، وتحت 21 سنة مرتين.

كما حصلت على بطولة الألعاب الأفريقية تحت 18 سنة، وحصدت الميدالية البرونزية في زوجي السيدات موسم 2020-2021، وحصلت مع النادي الأهلي على جميع بطولات الدوري والفرق محليا وعربيا وأفريقيا.