الأهلي يستكمل مناقشاته مع موسيمانى بعد عودته الجمعة المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستكمل مناقشاته مع موسيمانى بعد عودته الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ناقش محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عبر برنامج "زووم" بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في بعض الأمور الإدارية والفنية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، وذلك في حضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، برئاسة ياسين منصور، وحسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط التي تضم كلًّا من محسن صالح و زكريا ناصف، ولم يتم استكمال مناقشة بقية الأمور في اجتماع الثلاثاء، نظرًا للحالة الصحية لموسيماني.
وكشف موسيمانى أنه سوف يعود للقاهرة يوم الجمعة المقبل، ويكون هناك اجتماع آخر عقب وصوله لاستكمال المناقشات استعدادًا للمرحلة القادمة.
وسادت حالة من الغضب داخل أروقة النادى الأهلى تجاه الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق، بعد مماطلته فى العودة للقاهرة منذ سفره لقضاء إجازة عقب خسارة المارد الأحمر لدوري أبطال أفريقيا.
وحدد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مساء أمس الثلاثاء، موعداً للعودة للقاهرة قبل أن يطلب تأجيل موعد العودة لعدة أيام وهو ما أثار غضب مسئولى الأهلي.
وقال مصدر في الأهلي إن إدارة النادي تشعر بحالة من الاستياء الشديد تجاه موسيماني بسبب تصرفاته الأخيرة منها إصراره على السفر للمغرب وحضور الدورة التدريبية الخاصة بالفيفا، ومن بعدها البقاء عدة أيام في المغرب لقضاء إجازة هناك، بجانب إدلاء المدير الفني بتصريحات إعلامية كثيرة عقب خسارة بطولة أفريقيا مؤخراً تحدث فيها عن أمور عديدة ما كان يجب التطرق لها.