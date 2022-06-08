شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستكمل مناقشاته مع موسيمانى بعد عودته الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عبر برنامج "زووم" بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في بعض الأمور الإدارية والفنية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، وذلك في حضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، برئاسة ياسين منصور، وحسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط التي تضم كلًّا من محسن صالح و زكريا ناصف، ولم يتم استكمال مناقشة بقية الأمور في اجتماع الثلاثاء، نظرًا للحالة الصحية لموسيماني.

وكشف موسيمانى أنه سوف يعود للقاهرة يوم الجمعة المقبل، ويكون هناك اجتماع آخر عقب وصوله لاستكمال المناقشات استعدادًا للمرحلة القادمة.

وسادت حالة من الغضب داخل أروقة النادى الأهلى تجاه الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق، بعد مماطلته فى العودة للقاهرة منذ سفره لقضاء إجازة عقب خسارة المارد الأحمر لدوري أبطال أفريقيا.