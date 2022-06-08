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الأهلي يستكمل مناقشاته مع موسيمانى بعد عودته الجمعة المقبل

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القاهرة - سامية سيد - ناقش محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عبر برنامج "زووم" بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في بعض الأمور الإدارية والفنية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، وذلك في حضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، برئاسة ياسين منصور، وحسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط التي تضم كلًّا من  محسن صالح و زكريا ناصف، ولم يتم استكمال مناقشة بقية الأمور في اجتماع الثلاثاء، نظرًا للحالة الصحية لموسيماني.

 

وكشف موسيمانى أنه سوف يعود للقاهرة يوم الجمعة المقبل، ويكون هناك اجتماع آخر عقب وصوله لاستكمال المناقشات استعدادًا للمرحلة القادمة.

 

وسادت حالة من الغضب داخل أروقة النادى الأهلى تجاه الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق، بعد مماطلته فى العودة للقاهرة منذ سفره لقضاء إجازة عقب خسارة المارد الأحمر لدوري أبطال أفريقيا.

 

وسافر بيتسو موسيمانى إلى جنوب أفريقيا لقضاء إجازة هناك عدة أيام عقب انتهاء الدورة التدريبية التابعة لـ"فيفا" بالمغرب، والتى شارك فيها بعد الحصول على إذن من إدارة القلعة الحمراء.

 

وحدد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مساء أمس الثلاثاء، موعداً للعودة للقاهرة قبل أن يطلب تأجيل موعد العودة لعدة أيام وهو ما أثار غضب مسئولى الأهلي.

 

وقال مصدر في الأهلي إن إدارة النادي تشعر بحالة من الاستياء الشديد تجاه موسيماني بسبب تصرفاته الأخيرة منها إصراره على السفر للمغرب وحضور الدورة التدريبية الخاصة بالفيفا، ومن بعدها البقاء عدة أيام في المغرب لقضاء إجازة هناك، بجانب إدلاء المدير الفني بتصريحات إعلامية كثيرة عقب خسارة بطولة أفريقيا مؤخراً تحدث فيها عن أمور عديدة ما كان يجب التطرق لها.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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