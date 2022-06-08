شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء محمد تدعم سيدات طائرة الأهلي قادمة من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مسئولو النادى الأهلى على توقيع دعاء محمد، لاعبة الزمالك، لتدعيم فريق سيدات الكرة الطائرة لمدة 4 مواسم، كما حصل الأهلى على توقيع علياء هانى قادمة من الشمس فى مركز 2.

ويسعى النشاط الرياضى فى النادى الأهلى إلى إبرام صفقات جديدة لتعويض غياب اللاعبات اللاتى تعاقد معهن الزمالك مؤخرا، أمثال فريدة العسقلاني ومايا ممدوح ومريم متولى ودانا شوقى.

من ناحية أخرى، أكدت شروق فؤاد، نجمة الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، اعتذارها عن عدم المشاركة مع منتخب مصر فى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، المحدد لها الفترة من 25 يونيو الجارى حتى 5 يوليو المقبل بالجزائر.

وقالت شروق فؤاد لـ الخليج 365، إن ظروف عملها سبب الاعتذار عن عدم المشاركة مع المنتخب، خاصة أنها حصلت على إجازة شهراً فى بطولة أفريقيا التى حصل النادى الأهلى على لقبها مؤخراً فى تونس.