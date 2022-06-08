شكرا لقرائتكم خبر عن فييرا بعد عودته إلى مصر وقيادة إنبى: تحدٍ جديد وسعيد بالعودة لهذا البلد الرائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب البرازيلي جورفان فييرا، المدير الفني الجديد لفريق إنبي، عن سعادته بالعودة مرة أخرى إلى مصر التى وصفها بالبلد الرائع، مشيرا إلى أن توليه القيادة الفنية للفريق البترولي هو تحدٍ جديد له، مقدما الشكر للمسئولين في النادى.

ونشر فييرا، عبر حسابه على إنستجرام، صورا له من خلال توقيع العقود مع أيمن الشريعى، رئيس مجلس إدارة النادى البترولى، صحبها بتعليق: "تحدٍ جديد وسعيد جدًا بالعودة إلى هذا البلد الرائع والانضمام إلى هذا النادي المحترف جدًا، شكرًا جزيلاً السيد أيمن ولكل شخص في النادي.. فلنبدأ".



فييرا

وأعلن مجلس إدارة نادى إنبى تعيين البرتغالى جورفان فييرا، مديرا فنيا للفريق البترولى، خلفا للكابتن حلمى طولان، الذى تم توجيه الشكر له على الفترة التى قضاها مع الفريق.

ويعد البرازيلى جورفان فييرا، المدير الفنى الأسبق للزمالك، واحدا من المدربين الذين تركوا بصمة قوية فى القلعة البيضاء وأعاد مدرسة الفن والهندسة من جديد، على الرغم من قلة الفترة الزمنية التى قضاها داخل البيت الأبيض بعد رحيله لتدريب منتخب الكويت بكأس الأمم الآسيوية، إلا أنه نال احترام الجميع بالدورى المصرى.











