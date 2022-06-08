الامارات | نادي أبوظبي للدراجات يوقع مذكرة تفاهم مع منتجع الفرسان الرياضي

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي أبوظبي للدراجات يوقع مذكرة تفاهم مع منتجع الفرسان الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع نادي أبوظبي للدراجات مذكرة تفاهم مع منتجع الفرسان الرياضي الدولي، لدعم خطط التطوير والترويج لرياضة الدراجات الهوائية وتعزيز نجاحات انتشارها في إمارة أبوظبي، بما يواكب النهضة الكبيرة التي تشهدها في السباقات المجتمعية والفعاليات الرياضية العالمية.

وقام بتوقيع الاتفاقية النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات، وسلطان الكعبي المدير التنفيذي لمنتجع الفرسان الرياضي الدولي.

وقال النادي في بيان أمس: «تهدف مذكرة التفاهم إلى دعم الخطط المشتركة لبناء وتكوين فرق مدرسية والمشاركة في المهرجانات والسباقات المجتمعية للدراجات، إلى جانب تقديم خصومات حصرية لأعضاء ولاعبي نادي أبوظبي للدراجات لاستخدام القاعات الرياضية في منتجع الفرسان، إضافة للترويج للأنشطة المشتركة عبر المنصات الرقمية ومختلف القنوات بين الطرفين».

من جهته، قال المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات النخيرة الخييلي: «نعرب عن سرورنا بالتعاون والشراكة مع منتجع الفرسان الرياضي الدولي بهدف توسيع نطاق شركائنا لمزيد من الفرص التطويرية لرياضة الدراجات في أبوظبي والرياضة بصفة عامة، والحفاظ على المنجزات والمكتسبات التي تحققت في الفترة الماضية»، مضيفاً: «نسعى من خلال هذه الشراكة للاستفادة من المنشآت المميزة التي يتميز بها منتجع الفرسان، كما نسعى لتحقيق أهدافه وإتاحة الفرصة لفرقه للمشاركة في أنشطة النادي واستخدام المرافق الرياضية لأبوظبي للدراجات».

بدوره، أكد المدير التنفيذي لمنتجع الفرسان الرياضي الدولي سلطان الكعبي على أهمية مذكرة التفاهم والتعاون مع نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، لتفعيل البرامج والأنشطة المشتركة بين الطرفين، لاسيما في ظل النجاحات الكبيرة التي تشهدها رياضة الدراجات في أبوظبي.

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