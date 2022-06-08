الامارات | المدفع: إنجازات فرق الشارقة تحققت بجهود الكوادر وتفانيهم في العمل

شكرا لقرائتكم خبر عن المدفع: إنجازات فرق الشارقة تحققت بجهود الكوادر وتفانيهم في العمل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي علي سالم المدفع، بعمل الإدارات المختلفة بعد نهاية الموسم الرياضي، ووجّه شكره لمنتسبي النادي على الجهود المبذولة والتفاني في العمل، مؤكداً ثقة مجلس الإدارة في الكوادر العاملة ومطالباً إياهم بضرورة مضاعفة الجهود لإبقاء اسم نادي الشارقة دائماً في المقدمة، وأكد سعادته بأن الجميع شريك أساسي في إنجازات الفرق الرياضية التي تحققت هذا الموسم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس ادارة نادي الشارقة الرياضي والذي ترأسه علي المدفع بحضور أعضاء مجلس الإدارة بمقر النادي في «سمنان»، وتناول الاجتماع موضوعات عدة مدرجة على جدول الأعمال، حيث تم اعتماد محضر الاجتماع السابق من قبل أعضاء مجلس الإدارة، وقام سلطان العسكر رئيس إدارة الخدمات الإدارية والمالية باستعراض التقرير المالي ومناقشة الموازنات المقترحة للموسم الجديد.

من جهته، اعتمد مجلس الإدارة قرار إضافة عضو لإدارة الألعاب الجماعية، الذي نص على إضافة العضو محمد صالح آل علي للإدارة مشرفاً لكرة السلة، وناقش الاجتماع اللائحة المحدثة والخاصة بمكافآت الألعاب الفردية التي طرحها المهندس سليمان الهاجري رئيس الإدارة على أن يتم دراستها من قبل اللجان المختصة بالنادي وعرضها على مجلس الإدارة خلال الاجتماع المقبل لاعتمادها.

كما استعرض رئيس إدارة الإعلام والتواصل الاجتماعي طارق علاي التقرير السنوي الخاص بالإدارة، الذي تطرق الى الأرقام والإحصاءات والمقارنات بين الحسابات التابعة للنادي في وسائل التواصل الاجتماعي والنشرات الإخبارية الصادرة للصحف والجهات الإعلامية، إضافة الى الرصد الإعلامي خلال الموسم المنتهي والتحديات التي تواجه الإدارة مع بداية الموسم المقبل.

وعلى صعيد ملف الاستثمار استعرض رئيس شركة الشارقة للاستثمار والتطوير التجاري إبراهيم الجروان ملف التوسع في سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» في النادي، واعتمد مجلس الإدارة مشروع فتح فرع للمطعم في مقر النادي بسمنان، كما اعتمد مجلس الإدارة خلال اجتماعه مقترح إقامة حفل تكريم للشركات الراعية لفرق نادي الشارقة الرياضي خلال الأيام المقبلة.

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