الامارات | دبا الفجيرة يستعد لـ «المحترفين» في هولندا

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة يستعد لـ «المحترفين» في هولندا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف إداري الفريق الأول بنادي دبا الفجيرة، مانع الظنحاني، أن مجلس الإدارة قرر إقامة المعسكر التدريبي الخارجي في هولندا، تمهيداً للمشاركة في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أنه تم تفضيلها على سلوفينيا وصربيا لما تتمتع به الملاعب الهولندية من مقومات جيدة للاستعداد البدني والفني للاستحقاقات المقبلة.

وقال الظنحاني لـ«الإمارات اليوم»: «لم يتم اعتماد الموعد الرسمي للتجمع الأول للاعبين، بانتظار اعتماده من قبل الجهازين الفني والإداري، ولكن ذلك سيكون مطلع الشهر المقبل في ملاعب النادي الحالية، بينما سيكون السفر إلى هولندا بتاريخ 22 يوليو، ويستمر ثلاثة أسابيع».

وعن عدد المباريات الودية والفرق التي ستتم مواجهتها، قال إن «الفريق يتجه لخوض ست مباريات ودية، وهنالك جهود للاتفاق على تحديد الفرق التي ستتم مواجهتها بالتنسيق مع الجهاز الفني».

في سياق متصل، كشف الظنحاني عن أنه تم تجديد عقود اللاعبين المقيمين، وهم كل من البرازيلي روغر، ومواطنه الفارو، والزيمبابوي تافادزوا.

وكان دبا الفجيرة قد صعد مجدداً للعب في دوري أدنوك للمحترفين، بعد فوزه بدرع دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي، رافقه فيها فريق البطائح.

وسيكون الموسم الحالي لـ«النواخذة» هو السادس في المحترفين منذ عام 2012.

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