الامارات | سالم عبدالرحمن ينافس 10 نجوم عالميين في «شطرنج براغ»

شكرا لقرائتكم خبر عن سالم عبدالرحمن ينافس 10 نجوم عالميين في «شطرنج براغ» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُشارك لاعب المنتخب الوطني للشطرنج ونادي الشارقة سالم عبدالرحمن، في بطولة «براغ الدولية للأساتذة»، التي تنطلق اليوم، وتستمر لمدة 10 أيام، بمشاركة 10 من أفضل اللاعبين على مستوى العالم، ويرافقه المدرب الأوكراني الأستاذ الدولي الكبير بافل اليانوف.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة وجهت الدعوة للأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن للمشاركة في البطولة إلى جانب كل من الأستاذ الدولي الكبير الهندي فيديت غوجراثي، والأستاذ الدولي الكبير الأميركي شاكلاند سام، والأستاذ الدولي الكبير الفيتنامي لي كوانغ لي، والأستاذ الدولي الكبير التشيكي دافيد نافارا، والأستاذ الدولي الكبير الهندي هاري كريشنا بينتالا، والأستاذ الدولي الكبير الإسباني بونس فاليخو، والأستاذ الدولي الكبير الإيراني برهام مقصودلو والأستاذ الدولي الكبير الإسباني دافيد أنتون، والأستاذ الدولي الكبير التشيكي فان نجوين.

وتجمع البطولة هذا العام نخبة من الأساتذة الدوليين الكبار بمعدل تصنيف 2693 نقطة، ما يجعلها واحدة من أقوى التجمعات الدولية التي يشارك فيها الفتى الذهبي خلال مسيرته الاحترافية.

وتقام البطولة من مرحلة واحدة بنظام الدوري الكامل من تسع جولات، وسيتم عرض المباريات مباشرة في العديد من مواقع الشطرنج العالمية الشهيرة.

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