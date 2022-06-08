الامارات | الشامسي: دخول تشكيلة العين الأساسية يحتاج إلى صبر

شكرا لقرائتكم خبر عن الشامسي: دخول تشكيلة العين الأساسية يحتاج إلى صبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف لاعب فريق العين لكرة القدم، سلطان الشامسي، بأن الدخول إلى التشكيلة الأساسية لـ«الزعيم» يحتاج إلى صبر، في ظل وجود مجموعة من الأسماء في قائمة الفريق الذي انتقل إلى صفوفه قادماً من نادي بني ياس، في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع «السماوي»، وهو الفريق الذي كان فيه أساسياً، مؤكداً في الوقت نفسه أنه سعيد بالتتويج مع الفريق في موسمه الأول بلقبين، لكنه أشار إلى أنه سيجتهد برفقة زملائه في الموسم المقبل للحصول على المزيد من الألقاب، معتبراً أن الخروج بـ«الثنائية» قليل في حق القاعدة الجماهيرية الكبيرة لفريق العين.

وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم» إنه يدرك أن الدخول إلى التشكيلة الأساسية لفريق العين يحتاج منه إلى صبر. وأضاف: «المشاركة تحتاج مني إلى صبر، بالنسبة لي كلاعب محترف يجب عليّ أن أكون صبوراً، وأن اغتنم الفرصة حينما أحصل عليها، لقد كان أمراً جيداً أنني شاركت في المباراة الأخيرة في الموسم أمام الشارقة، وأعتقد أنني قدمت مباراة جيدة في تلك المواجهة، وهذا أمر يدعمني بكل تأكيد».

وأكد لاعب بني ياس السابق أنه طوى صفحة الموسم الحالي، وقرر فتح صفحة جديدة للموسم المقبل. وقال: «علينا أن نطوي صفحة هذا الموسم، لدي طموحات أريد أن حققها في نادي العين، سأجتهد بالتأكيد، وأتمنى أن أكون من ضمن اللاعبين الأساسيين في تشكيلة الفريق في الموسم المقبل».

وخلال المواسم التي قضاها سلطان الشامسي مع بني ياس، كان قريباً من التتويج مع «السماوي» بلقب الدوري في موسم 2020-2021، وظل الفريق منافساً على اللقب حتى الجولة الأخيرة، لكن اللاعب كان محظوظاً، إذ إنه في موسمه الأول مع «الزعيم» صعد إلى منصة التتويج مرتين، ورفع لقبي دوري أدنوك للمحترفين وكأس الرابطة.

وقال الشامسي: «لقد كان أمراً رائعاً بالنسبة لي بكل تأكيد، أصبح لدي الآن أربعة ألقاب في مسيرتي الرياضية، لقد حصلت على لقبي الدوري والكأس مع فريق الجزيرة الذي نشأت فيه، وأضفت في موسمي الأول مع العين لقبين آخرين، وبالتأكيد هذا أمر رائع، فأنا أطمح لتحقيق المزيد من الألقاب مع فريق العين في المواسم المقبلة».

وأوضح لاعب فريق العين أن طريق «الزعيم» نحو التتويج بالثنائية لم يكن مفروشاً بالورود، وقال: «لا يوجد فريق يجتهد لا يحصل على ما يستحقه، لقد استحققنا هذه الثنائية، ولقد اجتهد الجميع خلال الموسم الحالي، وحصلنا على دعم القاعدة الجماهيرية الكبيرة للفريق، وفي تقديري أن الحصول على لقبي الدوري والكأس قليل في حق هذه الجماهير، ونحن نعدهم بالاستمرار في حصد المزيد في الموسم المقبل».

وأشار سلطان الشامسي إلى أنه يهدي لقبي الدوري والكأس لوالديه، وقال: «أبي كان لاعباً سابقاً في نادي الوحدة، وهو يشجع العنابي، لكنه كان سعيداً أكثر مني بتحقيق لقب الدوري مع فريق العين، لم يكن بيننا أي تحدٍّ، لأنه هو الداعم الأول لي، ودائماً ما يساندني ويتحدث معي، ويطالبني بالمزيد من الاجتهاد».

وكشف لاعب فريق العين عن أن والده كان يتمنى مشاركته في مباراة «كلاسيكو أبوظبي» أمام الوحدة، وقال: «كان يتمنى أن أكون في التشكيلة في تلك المباراة، أعتقد أنه سيشجعني إذا شاركت، وفي الأخير هذه كرة قدم، وأنا مسرور بكونه يدعمني، ويطلب مني أن أستمر في الاجتهاد في الموسم المقبل».

سلطان الشامسي:

«والدي (الوحداوي) هنأني بلقب الدوري». «أصبح لديّ الآن 4 ألقاب في مسيرتي الرياضية».

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