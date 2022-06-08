الامارات | «ماتريكس 1000» بطل تحدي القوارب الحديثة

شكرا لقرائتكم خبر عن «ماتريكس 1000» بطل تحدي القوارب الحديثة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز القارب «ماتريكس 1000» بقيادة دافيد بلاكويل بالمركز الأول، وحل «زي اولد مان 9914» بقيادة الفرنسي جيان جيرارد ثانياً، وجاء «أورورا» بقيادة ديمتري يامشكوف ثالثاً، في سباق تحدي «القفال» للقوارب الشراعية الحديثة الذي نظمه نادي دبي للإبحار الشراعي (دوسك) بالتعاون مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وتأتي إقامة سباق تحدي القوارب الشراعية الحديثة بالتزامن مع سباق القفال في نسخته الـ31 كمشاركة من مختلف شرائح المجتمع في كرنفال مختلف وجديد يعكس مختلف ثقافات الشعوب، ويجمع العراقة والأصالة المتمثلة في المنافسات التراثية بالحداثة في أساليب الإبحار الشراعي الحديث والمعروفة في كل قارات العالم.

وحرصت اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 31 برئاسة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على متابعة الفعالية التي جرت بعد 24 ساعة من سباق القفال والاطمئنان على الفرق ووصولهم بسلام على خط النهاية في شواطئ أم سقيم قبالة فندق «برج العرب» في المكان نفسه الذي شهد وصول طلائع السفن المشاركة في سباق القفال 31 يوم السبت الماضي.

وتابع الانطلاقة في جزيرة القمر في عمق الخليج العربي في الفترة الصباحية عضو اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 31 المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد عبدالله حارب الفلاحي، كما حضر حفل تتويج الفرق الفائزة والمتميزة في الفعالية.

وجمع السباق ستة قوارب هي: «ناتيكا 45» و«السرايه-كويت 110» و«الأول 2793» و«زي اولد مان 9914» و«اورورا» و«ماتريكس 1000»، حيث تنافست في تحدٍّ خاص يجمع عشاق الإبحار الحديث من المقيمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة لمسافة تصل إلى 27 ميلاً بحرياً.

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