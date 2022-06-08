الامارات | «غودولفين» تطارد ألقاب مضامير أستراليا وبريطانيا وأميركا وإيرلندا

شكرا لقرائتكم خبر عن «غودولفين» تطارد ألقاب مضامير أستراليا وبريطانيا وأميركا وإيرلندا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدفع الفريق العالمي «غودولفين» بـ13 من صفوة جياده، اليوم، للمنافسة على ألقاب المضامير في كل من أستراليا وبريطانيا وأميركا وإيرلندا.

ويحفل مضماري «كانتربري بارك» و«سايل» الأستراليين بالمشاركة الأكبر، بوجود سبعة خيول، بإشراف المدرب جيمس كمنغز، هي: «كونتيمبوراري» و«فرونتيناك» و«أتموسفير» و«إكسونوميا» و«أوباكيويلي» و«إيميرغينيغ».

ويشهد مضمار «هايدوك» البريطاني، مشاركة ثلاثة من خيول «غودولفين»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، في منافسة على ألقاب أشواط السرعة المخصصة لعمر السنتين، تستهلّ عبر المهر «تشينجينغ كلور»، على أن يحمل الثنائي «كوريتدجيز نايت» و«ونيتز كراون» آمال الشعار الأزرق للمنافسة على لقب شوط «ماري فورن إكسل آند باست ميمبرز ستيكس».

كما يشهد مضمار «كيمبتون» البريطاني، مشاركة الجواد «سيركيت مومينت»، بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، في المنافسة على لقب شوط الـ«هانديكاب».

ويخوض الجواد «سايف كراكير»، بإشراف المدرب «جي بي مورتاه» المهمة وحيداً في المنافسة على لقب «كورك داربي»، الذي يجري لمسافة 2000 متر عشبي على مضمار «كورك» الإيرلندي.

وتتجه الأنظار إلى مضمار «إنديانا غراند» الأميركي، حين يعول المدرب الخبير براد كوكس على خدمات «أولريدي تشارمينغ» للمنافسة على لقب شوط المهرات والأفراس من عمر ثلاث سنوات فما فوق.

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