الامارات | سامويا يقطع 61 خطوة نحو لقب «دي بي وورلد» للغولف

شكرا لقرائتكم خبر عن سامويا يقطع 61 خطوة نحو لقب «دي بي وورلد» للغولف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم الفنلندي، كالي سامويا، 61 خطوة، ليصبح بالمركز الـ25 في الترتيب العالمي الأسبوعي لجولة «دي بي وورلد» للغولف، التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية، ويصبح قريباً من حجز مقعده في البطولة الختامية الكبرى، التي ستقام في دبي في نوفمبر المقبل.

جاء تقدم سامويا بعد فوزه بلقب بطولة بورشه الأوروبية المفتوحة، التي أقيمت في مدينة هامبورغ الألمانية، منهياً المنافسات بواقع 6 ضربات تحت المعدل، ليحصد 460 نقطة، رفع بها رصيده الإجمالي إلى 682.9 نقطة هذا الموسم.

ويُعد هذا أول ألقاب اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً في جولة «دي بي وورلد» للغولف، ليواصل المصنف 239 عالمياً الأداء التصاعدي، بعدما حقق هذا الموسم المركز الـ12 في بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io. من جانبه استفاد الهولندي ويل بيسيلنج من الحصول على المركز الثاني في البطولة، ليتقدم 66 خطوة دفعة واحدة، ويصبح بالمركز الـ38 في تصنيف جولة (دي بي وورلد) الصادرة هذا الأسبوع. ولايزال الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي بالمركز الأول برصيد 1.979.1 نقطة في ترتيب جولة (دي بي وورلد)، علماً أن الموسم الحالي للجولة يشهد إقامة 45 بطولة في 24 دولة مختلفة، في سباق مثير للفوز بلقب الموسم الذي يسدل الستار عليه في دبي، بإقامة بطولة جولة «دي بي وورلد» في عقارات جميرا للغولف في نوفمبر المقبل، ويشارك فيها بشكل حصري أفضل اللاعبين أداءً على مدار الموسم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news