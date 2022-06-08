اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 7 / 6 / 2022

حقق النادى الأهلى فوزا كبيرا على فريق الدفاع الجوى بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على استاد الدفاع الجوى في أولى مباريات الأهلى الودية استعدادا لمواجهتى المصرى بالسلوم وإيسترن كومبانى.

ارتفاع فى درجة الحرارة سبب غياب محمود متولى عن ودية الأهلى والدفاع الجوي

أرجع الجهاز الطبى للأهلى عدم مشاركة محمود متولى مدافع الفريق فى المباراة الودية التى خاضها المارد الأحمر أمام فريق قوات الدفاع الجوى لارتفاع فى درجات الحرارة الذى يُعانى منه اللاعب، موضحاً أن الجهاز الطبى فضّل بالتنسيق مع الجهاز الفنى استبعاد متولى من المباراة بسبب شكواه من السخونية.

مماطلة موسيمانى في العودة للقاهرة تفتح باب إقالته من الأهلى سادت حالة من الغضب داخل أروقة النادى الاهلى تجاه الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق بعد مماطلته فى العودة للقاهرة منذ سفره لقضاء أجازة عقب خسارة المارد الاحمر لدوري أبطال افريقيا لذا سيكون إجتماع الليلة معه عبر خاصة "الزووم" عاصفاً وربما يأتي بقرارات قوية ضد المدرب الجنوب أفريقي.