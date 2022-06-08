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شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 7 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 7 / 6 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأهلى يفوز على الدفاع الجوى بخماسية نظيفة وديا استعدادا لكأس مصر والدورى.
الأهلى يفوز على الدفاع الجوى بخماسية نظيفة وديا استعدادا لكأس مصر والدورى
حقق النادى الأهلى فوزا كبيرا على فريق الدفاع الجوى بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على استاد الدفاع الجوى في أولى مباريات الأهلى الودية استعدادا لمواجهتى المصرى بالسلوم وإيسترن كومبانى.
ارتفاع فى درجة الحرارة سبب غياب محمود متولى عن ودية الأهلى والدفاع الجوي
أرجع الجهاز الطبى للأهلى عدم مشاركة محمود متولى مدافع الفريق فى المباراة الودية التى خاضها المارد الأحمر أمام فريق قوات الدفاع الجوى لارتفاع فى درجات الحرارة الذى يُعانى منه اللاعب، موضحاً أن الجهاز الطبى فضّل بالتنسيق مع الجهاز الفنى استبعاد متولى من المباراة بسبب شكواه من السخونية.
سادت حالة من الغضب داخل أروقة النادى الاهلى تجاه الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق بعد مماطلته فى العودة للقاهرة منذ سفره لقضاء أجازة عقب خسارة المارد الاحمر لدوري أبطال افريقيا لذا سيكون إجتماع الليلة معه عبر خاصة "الزووم" عاصفاً وربما يأتي بقرارات قوية ضد المدرب الجنوب أفريقي.
أبوعبلة يكشف سر غياب طاهر محمد طاهر عن ودية الأهلى ..اعرف السبب
أرجع الجهاز الطبي للأهلي عدم مشاركة طاهر محمد طاهر في المباراة الودية التى خاضها المارد الأحمر أمام فريق قوات الدفاع الجوي للإجهاد الذي يُعاني منه اللاعب، موضحاً أن الجهاز الطبي فضّل بالتنسيق مع الجهاز الفني ااستبعاد طاهر من المباراة بسبب شكواه من حالة إجهاد عام.