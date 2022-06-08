اخبار الرياضه

اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 7 / 6 / 2022

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 7 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 7 / 6 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأهلى يفوز على الدفاع الجوى بخماسية نظيفة وديا استعدادا لكأس مصر والدورى. 

الأهلى يفوز على الدفاع الجوى بخماسية نظيفة وديا استعدادا لكأس مصر والدورى

حقق النادى الأهلى فوزا كبيرا على فريق الدفاع الجوى بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على استاد الدفاع الجوى في أولى مباريات الأهلى الودية استعدادا لمواجهتى المصرى بالسلوم وإيسترن كومبانى.

الأهلى يفوز على الدفاع الجوى بخماسية نظيفة وديا استعدادا لكأس مصر والدورى

 

ارتفاع فى درجة الحرارة سبب غياب محمود متولى عن ودية الأهلى والدفاع الجوي

أرجع الجهاز الطبى للأهلى عدم مشاركة محمود متولى مدافع الفريق فى المباراة الودية التى خاضها المارد الأحمر أمام فريق قوات الدفاع الجوى لارتفاع فى درجات الحرارة الذى يُعانى منه اللاعب، موضحاً أن الجهاز الطبى فضّل بالتنسيق مع الجهاز الفنى استبعاد متولى من المباراة بسبب شكواه من السخونية.

ارتفاع فى درجة الحرارة سبب غياب محمود متولى عن ودية الأهلى والدفاع الجوي

 

مماطلة موسيمانى في العودة للقاهرة تفتح باب إقالته من الأهلى

 

سادت حالة من الغضب داخل أروقة النادى الاهلى تجاه الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق بعد مماطلته فى العودة للقاهرة منذ سفره لقضاء أجازة عقب خسارة المارد الاحمر لدوري أبطال افريقيا لذا سيكون إجتماع الليلة معه عبر خاصة "الزووم" عاصفاً وربما يأتي بقرارات قوية ضد المدرب الجنوب أفريقي.

مماطلة موسيمانى في العودة للقاهرة تفتح باب إقالته من الأهلى

أبوعبلة يكشف سر غياب طاهر محمد طاهر عن ودية الأهلى ..اعرف السبب

أرجع الجهاز الطبي للأهلي عدم مشاركة طاهر محمد طاهر في المباراة الودية التى خاضها المارد الأحمر أمام فريق قوات الدفاع الجوي للإجهاد الذي يُعاني منه اللاعب، موضحاً أن الجهاز الطبي فضّل بالتنسيق مع الجهاز الفني ااستبعاد طاهر من المباراة بسبب شكواه من حالة إجهاد عام.

 

أبوعبلة يكشف سر غياب طاهر محمد طاهر عن ودية الأهلى ..اعرف السبب

 

 

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا