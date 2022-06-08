شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لتصفيات كأس العالم للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق معسكر المنتخب المصري لكرة السلة بقيادة الكندي روي رانا، استعدادًا للمرحلة المقبلة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2023.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم رفقة كل من: السنغال، كينيا، والكونغو الديمقراطية، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة للمرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات. وتقام المرحلة القادمة من تصفيات كاس العالم في صالة برج العرب بالإسكندرية في الأول من شهر يوليو المقبل.

وبدأ المنتخب تدريباته مساء اليوم الثلاثاء في صالة حسن مصطفى في مران اقتصر على أداء القياسات البدنية الخاصة باللاعبين تحت إشراف الجهاز الفني والطبي تمهيدًا لبدأ التدريبات يوم الأربعاء.

ويقود الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول الكندي روي رانا مديرًا فنيًا، وائل لطفي المدير الإداري للمنتخب، أكاتشي أوكوبو مدربًا مساعدًا ومطورًا لأداء اللاعبين، وائل بدر مدربًا عامًا، محمد سليم مدربًا عامًا، فادي هاني مدرب مساعد، عبد الرحمن الجلاد محلل أداء، محلل أداء أنس فهمي، سام ريفين أخصائي تأهيل فني وبدني، روشي بانشي أخصائي تحليل الأداء واللاعبين، محمد جمال مخطط أحمال، أحمد يحيى طبيب المنتخب، معاز صابر علاج طبيعي ، سامح صلاح إداري ومحمد ربيع إداري. علي موسى مدلك.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للمنتخب المصري قرر فتح مران الأربعاء صباحًا في تمام الساعة الحادية عشر والنصف ظهرًا على صالة حسن مصطفى أمام وسائل الإعلام ثم يعقبه مؤتمر صحفي للمدير الفني روي رانا وعمرو الجندي قائد المنتخب في صالة حسن مصطفى.