7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 7 /6 /2022، العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها مصطفى محمد يقترب من قيادة هجوم منتخب مصر أمام إثيوبيا، والأهلى يفوز على الدفاع الجوى بخماسية نظيفة وديا استعدادا لكأس مصر والدورى، ومرموش يقترب من تعويض غياب محمد صلاح فى تشكيل المنتخب أمام إثيوبيا.

الأهلى يفوز على الدفاع الجوى بخماسية نظيفة وديا استعدادا لكأس مصر والدورى

حقق النادى الأهلى فوزا كبيرا على فريق الدفاع الجوى بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على استاد الدفاع الجوى في أولى مباريات الأهلى الودية استعدادا لمواجهتى المصرى بالسلوم وإيسترن كومبانى.

مرموش يقترب من تعويض غياب محمد صلاح فى تشكيل المنتخب أمام إثيوبيا

أقترب عمر مرموش مهاجم فريق شتوتجارت الألماني ومنتخب مصر من التشكيل الاساسى لتعويض قائد الفراعنة محمد صلاح أمام أثيوبيا

أرجع الجهاز الطبي للأهلي عدم مشاركة طاهر محمد طاهر في المباراة الودية التى خاضها المارد الأحمر أمام فريق قوات الدفاع الجوي للإجهاد الذي يُعاني منه اللاعب، موضحاً أن الجهاز الطبي فضّل بالتنسيق مع الجهاز الفني ااستبعاد طاهر من المباراة بسبب شكواه من حالة إجهاد عام.

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