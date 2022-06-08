شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 7 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 7 / 6 / 2022 بنادى الزمالك العديد من الأخبار المهمة، على رأسها خضوع شيكابالا وحازم إمام ثنائى الفريق لبرنامج تأهيلى من أجل عودتهما للفريق الأول قبل مواجهة الداخلية بدور الـ32 ىكأس مصر.

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