شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى بمالاوى يستقبل بعثة منتخب مصر استعدادا لمواجهة إثيوبيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت، منذ قليل، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى مالاوي، استعدادا لمواجهة منتخب إثيوبيا يوم الخميس المقبل، فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 التى تستضيفها كوت ديفوار.

ويترأس بعثة منتخب مصر جمال علام رئيس اتحاد الكرة، ويرافق البعثة اللواء حلمي مشهور ومحمد بركات وحازم إمام أعضاء المجلس، وكان في استقبال بعثة منتخب مصر مسئولو السفارة المصرية في مالاوي، وفي مقدمتهم السفير محمد شريف.