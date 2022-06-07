الامارات | مغردون يوجهون اللوم إلى أروابارينا.. ويؤكدون: "الأبيض" لا يستحق الخسارة

شكرا لقرائتكم خبر عن مغردون يوجهون اللوم إلى أروابارينا.. ويؤكدون: "الأبيض" لا يستحق الخسارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفاعل عدد كبير من المغردين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع خسارة المنتخب الوطني أمام نظيره الأسترالي بهدفين مقابل هدف في ملحق قارة آسيا المؤهل إلى كأس العالم 2022.

وأكد مغردون أن "الأبيض" لا يستحق الخسارة بعدما قدم الفريق مباراة قوية، مشيرين إلى أن المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا ارتكب بعض الأخطاء التي أسهمت في ضياع فرصة التأهل إلى المرحلة الأخيرة من الملحق المؤهل إلى المونديال.

وقال منصور اليافعي: "اختيارات البداية كانت غير مناسبة ومع ذلك كان الوضع جيد في الشوط الأول، والشوط الثاني التغييرات للأسف سلمت المباراة بكل سهولة لأستراليا إلى جانب أخطاء اللاعبين منحت المنافس الأفضلية".

من جهته قال عبدالله عقيدة علي المهيري إن: "خروج مشرف للأبيض الإماراتي من الملحق الآسيوي لكأس العالم بخسارة غير مستحقة أمام الكانغارو".

في المقابل قال محمد تقي: "ما راح أجامل ابداً المدرب سبب الخسارة، شكراً جمهور الإمارات الوفي شكراً يا لاعبي المنتخب، هناك 3 لاعبين اليوم هم خالد الظنحاني وحارب عبدالله وعبدالله حمد"، بينما قال عبدالسلام آل علي: "أضعف فريق استرالي ممكن نواجهه وما قدرنا عليهم، هناك مجاملة للاعبين منتهيين".

من جانبه وجه عبدالله الحوسني اللوم إلى أروابارينا، وقال: "قدم مباراة كبيرة تكتيكياً في الشوط الأول، ثم سلمهم المباراة بتبديلاته، هو السبب الرئيسي في الخسارة".

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