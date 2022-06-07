الإمارات تخسر من أستراليا وتودع حلم التأهل لكأس العالم 2022

الشارقة - اميمة ياسر -

تمكن المنتخب أسترالي من تحقيق الفوز على نظيره الإماراتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الملحق الآسيوي المؤهل للملحق النهائي لبطولة كأس العالم 2022.

وبهذه النتيجة، تأهل المنتخب الأسترالي إلى مباراة فاصلة مع منتخب بيرو يوم 13 يونيو المقبل في الدوحة.

ويصعد الفائز من مباراة بيرو وأستراليا إلى مونديال قطر 2022، من خلال المجموعة الرابعة الّتي تضمّ: فرنسا، الدنمارك، تونس.

تقدم المنتخب الأسترالي عن طريق جاكسون إيرفين، على عكس سير المباراة في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 57، تعادل كايو كانيدو للمنتخب الإماراتي بعدما تلقى عرضية رائعة من الجهة اليسرى ليقابلها في الشباك الأسترالية.

وفي الدقيقة 83، سجل المنتخب الأسترالي الهدف الثاني عن طريق أجدين هروستيك، بعد تصويبة قوية ارتطمت بمدافع الإمارات ليتحول مسارها إلى الشباك.

وكان منتخبا الإمارات وأستراليا قد تأهلا إلى المحلق الآسيوي بعد احتلالهما للمركز الثالث في مجموعتيهما، ضمن الدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، ووقع الأبيض الإماراتي في المركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، فيما وقع المنتخب الأسترالي في المركز ذاته على سلم ترتيب المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة.

يشار إلى أن أستراليا، المصنفة 42 عالمياً، شاركت خمس مرات في المونديال أولها في 1974 وفي النسخ الأربع الأخيرة، وبلغت الدور الثاني مرة وحيدة في 2006.