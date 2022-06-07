شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يفتح مرانه أمام وسائل الإعلام غدا.. ومؤتمر صحفى للمدير الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة السلة بقيادة الكندي روي رانا فتح مران ظهر يوم غد الأربعاء أمام وسائل الإعلام المختلفة، فى إطار الاستعدادات للمرحلة المقبلة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2023.

ويستعد المنتخب المصري لخوض معسكر انطلق مساء الثلاثاء الموافق 7 يونيو على صالة حسن مصطفى من أجل الاستعداد لخوض المرحلة الثانية من التصفيات على صالة برج العرب بالإسكندرية فى الأول من شهر يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يتم فتح المران أمام وسائل الإعلام في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف ظهر يوم الأربعاء الموافق 8 يونيو لمدة 20 دقيقة، على أن يعقب المران مؤتمر صحفى للمدير الفني الكندي روي رانا، للحديث عن استعدادات الفراعنة لتصفيات كأس العالم القادم في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.