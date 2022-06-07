شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثة منتخب مصر إلى مالاوى استعدادا لمواجهة إثيوبيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر للكرة برئاسة جمال علام إلى مالاوى، استعدادا لمواجهة إثيوبيا ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لتصفيات كأس الأمم الافريقية 2023 بكوت ديفوار الخميس المقبل.

وكان منتخب مصر حقق الفوز على نظيره غينيا بالجولة الأولى بهدف مقابل لا شيء أحرازه مصطفى محمد، ويستعد منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال لخوض ثانى جولات المجموعة الرابعة أمام إثيوبيا بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار يوم الخميس المقبل .

وتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بينما يأتى منتخب مالاوى بالمركز الثانى بنفس عدد النقاط، وفي المركز الثالث يأتى غينيا، وإثيوبيا بالمركز الرابع بدون برصيد من النقاط.



أيمن اشرف مع منتخب مصر يصل مالاوى



ايهاب جلال ومنتخب مصر يصل مالاوى



منتخب مصر يصل مالاوى



وصول منتخب مصر الى مالاوى