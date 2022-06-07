شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتعادل مع الجونة 1 / 1 وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مباراة غزل المحلة والجونة الودية التي جمعت الفريقين منذ قليل، استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويتواجد فريق غزل المحلة بمعسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة لمدة 7 أيام وخوض بعض المباريات الودية لرفع الحالة البدنية و الفنية للاعبين قبل مواجهة الاهلى في بطولة الدورى.

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقاة نظيره الأهلى ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث ستقام على استاد السلام يوم 22 من يونيو.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة، حيث فاز فى 5 مباريات و تعادل في 10 مباريات والهزيمة فى 6 مباريات.