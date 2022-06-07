الأهلي القطرى يجدد عقد مدرب الزمالك السابق موسم إضافى

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الأهلي القطري، تجديد عقد مدربه المونتنيجري نيبوشا يوفوفيتش المدير الفني السابق لنادي الزمالك ، لمدة موسم واحد .

و أعرب نيبوشا عن سعادته بتجديد عقده والاستمرار مع النادي الأهلي، واعدا ببذل المزيد من الجهد في الموسم الجديد من أجل إسعاد جماهير عميد الأندية القطرية.

وأبدى المدرب تقديره الكبير لروح الأسرة الواحدة والتعاون الذي يعم النادي الأهلي معتبرا نفسه في بيته وناديه، ومقدما الشكر لإدارة النادي وجهاز كرة القدم على حسن الثقة معتبرا الموسم الجديد بمثابة التحدي من أجل تحقيق طموحات جميع الأهلاوية.