شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين يزور معسكر الحكام بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ، ورئيس منطقة الإسكندرية ، علي زيارة معسكر الحكام المقام بالمدينة الشبابية بأبو قير في الإسكندرية.

وحضر عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، في حضور أعضاء اللجنة السيد مراد ومجدى رزق وتامر دري وفهيم عمر ومحمد فاروق، وحمدى القاضي وسعيد عبد الغفار، ومحمد ابوخاطر معد اللياقة البدنية، وفريد سلطان، وأحمد فاروق مدير المعسكرات ، كما تواجد بمعسكر الحكام ، محمد عبد القادر مرسي رئيس لجنة حكام الاسكندرية ورمضان عثمان مدير إدارة حكام الإسكندرية والسيد علي عضو اللجنة.

وفي سياق أخر خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم، الأندية لإرسال الملفات الخاصة بها لإصدار تراخيص لها قبل انطلاق الموسم الجديد 2022 / 2023، على أن تضمن الملفات جميع الأوراق المطلوبة للحصول على الرخصة أو تجديدها بالنسبة للأندية السابق حصولها على هذه الرخصة.