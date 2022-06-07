شكرا لقرائتكم خبر عن الناشئون سلاح الزمالك لمواجهة الداخلية بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالى فيريرا الإعتماد على عدد من اللاعبين الناشئين بالنادى في اللقاء المقبل أمام الداخلية بدور الـ32 لبطولة كأس مصر والمقرر إقامته يوم 13 يونيه الجارى بإستاد القاهرة .

وقام فيريرا بتصعيد عدد من الناشئين على رأسهم سيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه بالإضافة لحسام أشرف الذى نجحوا في إثبات أنفسهم بالتدريب مع الفريق الأول بالإضافة لعدد من الناشئين بفريق الأمل الذى يقوده فنيا أسامة نبيه المدرب العام للقلعة البيضاء .

من ناحية أخرى كشف محمد حلمي رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك، عن بدء اختبارات الناشئين الجدد داخل المحافظات بداية من الخميس المقبل 10 يونيو الحالي.

وأكد حلمي أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور كلف طارق يحيى بتولي الإشراف العام على الاختبارات.

من جانبه أوضح طارق يحيى آلية التنفيذ بالنسبة لما يرغب في إجراء الاختبارات بمحافظته، بالحضور إلى النادي عبر بوابة 6 لعقد اجتماع معه لمتابعة توافر الشروط التي وضعها النادي.