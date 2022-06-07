شكرا لقرائتكم خبر عن هل يدخل حسام حسن حسابات موسيمانى بعد ثنائية الدفاع الجوى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح حسام حسن مهاجم الأهلى، فى إحراز هدفين خلال مباراة الفريق الأحمر اليوم ضد الدفاع الجوى الودية التي أقيمت بينهما على استاد الدفاع الجوى في أولى مباريات الأهلى الودية استعدادا لمواجهتى المصرى بالسلوم وإيسترن كومبانى.

سجل حسام حسن هدفين خلال المباراة، جاء الأول من رأسية متقنة على يسار الحارس بعد عرضية محمد محمود، بينما جاء هدف حسام حسن الثانى بعد استلام رائع لعرضية وليد سليمان، وتسديدة على يمين حارس الدفاع الجوى، ليعلن عن نفسه ويقود الأهلى للفوز بخماسية نظيفة.

وظهر حسام حسن بشكل متميز خلال المباراة، والتي شهدت العديد من التحركات الإيجابية لمهاجم الأهلى، حيث بدأ المباراة على الجناح الأيسر قبل أن يلعب رس حربة صريح بعد خروج محمد شريف.

ويأمل حسام حسن في الحصول على فرصة المشاركة في مباراتى الأهلى المقبلتين أمام المصرى بالسلوم في الكأس وإيسترن كومبانى في الدورى، في ظل النقص العددى الذى سيعانيه الفريق لمشاركة اللاعبين الدوليين مع منتخباتهم.

وحقق النادى الأهلى فوزا كبيرا على فريق الدفاع الجوى بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على استاد الدفاع الجوى في أولى مباريات الأهلى الودية استعدادا لمواجهتى المصرى بالسلوم وإيسترن كومبانى.

سجل أهداف الأهلى، زياد طارق في الدقيقة 3 من بداية الشوط بعدما وضع الكرة بيساره على يمين حارس الدفاع الجوى، وأضاف كريم فؤاد الهدف الثانى من رأسية في الدقيقة 12، وعزز حسام حسن تقدم الأهلى بالهدف الثالث في الدقيقة 31، وعاد حسام حسن ليسجل الهدف الثانى له والرابع للأهلى في الدقيقة 50 بعد تمريرة من وليد سليمان، واختتم محمد أشرف أهداف الأهلى في الدقيقة 88 لينتهى اللقاء بفوز الاهلى بخماسية نظيفة.