شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبده مديرا فنيا للنجوم فى القسم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مسئولو النجوم مع عمرو عبده نجم الزمالك الأسبق لتولى القيادة الفنية للفريق في العام المقبل بالقسم الثالث .

وهبط النجوم من القسم الثانى للقسم الثالث الموسم قبل الماضى وفشل خلال الموسم الحالي في الصعود بعد منافسة شرسة مع مستقبل وطن كللت في النهاية بالصعود للقسم الثانى للمرة الأولى في تاريخه .

ويسعى محمد الطويلة رئيس نادى النجوم في العودة من جديد للقسم الثانى من أجل العودة للظهور من جديد ، والمنافسة مرة أخرى على الصعود للأضواء .