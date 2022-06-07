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عبد العزيز غنيم يترأس بعثة مصر فى دورة ألعاب البحر المتوسط

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القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ، تكليف دكتور عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة وأمين صندوق اللجنة الأولمبية ، برئاسة بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط.

وحددت اللجنة الأولمبية المصرية ، المشاركة في 19 في دورة ألعاب البحر المتوسط في الدورة رقم 19 المقرر أن تقام في مدينة وهران بالجزائر خلال الفترة من 25 يونيو حتى 5 يوليو من العام الجاري 2022. 

 

الاتحادات المشاركة  في دورة ألعاب البحر المتوسط  هى ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3 3xوالملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية. 

 

واعتذر عن المشاركة اتحادات السباحة والدراجات وكرة القدم .

 

تشارك مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبه بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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