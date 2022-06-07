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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 7 /6 /2022، العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها فوزالنادى الأهلى على فريق الدفاع الجوى بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على استاد الدفاع الجوى في أولى مباريات الأهلى الودية استعدادا لمواجهتى المصرى بالسلوم وإيسترن كومبانى.

أرجع الجهاز الطبي للأهلي عدم مشاركة طاهر محمد طاهر في المباراة الودية التى خاضها المارد الأحمر أمام فريق قوات الدفاع الجوي للإجهاد الذي يُعاني منه اللاعب، موضحاً أن الجهاز الطبي فضّل بالتنسيق مع الجهاز الفني ااستبعاد طاهر من المباراة بسبب شكواه من حالة إجهاد عام.

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