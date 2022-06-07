شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 7 /6 /2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 7 /6 /2022، العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها فوزالنادى الأهلى على فريق الدفاع الجوى بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على استاد الدفاع الجوى في أولى مباريات الأهلى الودية استعدادا لمواجهتى المصرى بالسلوم وإيسترن كومبانى.
أرجع الجهاز الطبي للأهلي عدم مشاركة طاهر محمد طاهر في المباراة الودية التى خاضها المارد الأحمر أمام فريق قوات الدفاع الجوي للإجهاد الذي يُعاني منه اللاعب، موضحاً أن الجهاز الطبي فضّل بالتنسيق مع الجهاز الفني ااستبعاد طاهر من المباراة بسبب شكواه من حالة إجهاد عام.
الزمالك يجهز الجزيرى لمواجهة الداخلية بالكأس
يجهز البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك التونسى سيف الدين الجزيرى من أجل الإستعانة به في اللقاء المقبل أمام الداخلية بدور الـ32 لبطولة كأس مصر .
مصطفى محمد يقترب من قيادة هجوم منتخب مصر أمام إثيوبيا
يقترب مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر من قيادة هجوم الفراعنة أمام إثيوبيا في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بتصفيات كأس الأمم الافريقية 2023 و المقامة بكوت إيفوار .
الأهلى يفوز على الدفاع الجوى بخماسية نظيفة وديا استعدادا لكأس مصر والدورى
حقق النادى الأهلى فوزا كبيرا على فريق الدفاع الجوى بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على استاد الدفاع الجوى في أولى مباريات الأهلى الودية استعدادا لمواجهتى المصرى بالسلوم وإيسترن كومبانى.
سموحة يفوز على "المياه" بنص دستة أهداف استعدادا للطلائع بالدورى
حقق فريق سموحة تحت قيادة مديره الفنى عبد الحميد بسيونى، الفوز على فريق مياه الإسكندرية بستة أهداف مقابل هدفين فى الودية التى انتهت منذ قليل على ملاعب النادى بسموحة.
حدد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب المشاركة في 19 رياضة في دورة ألعاب البحر المتوسط في الدورة رقم 19 المقرر أن تقام في مدينة وهران بالجزائر خلال الفترة من 25 يونيو حتى 5 يوليو من العام الجاري 2022.
قررت المحكمة الرياضية الدولية تغريم النادي الاسماعيلي 600 ألف دولار في قضية لاعبه التونسي السابق لسعد الجزيري.
حرص عبد الحكيم سرار، رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري، على زيارة النادي الأهلي ظهر اليوم الثلاثاء حيث التقى بمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء ودار حديث طويل حول العلاقات القوية بين الناديين .
سادت حالة من الغضب داخل أروقة النادى الاهلى تجاه الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق بعد مماطلته فى العودة للقاهرة منذ سفره لقضاء أجازة عقب خسارة المارد الاحمر لدوري أبطال افريقيا لذا سيكون إجتماع الليلة معه عبر خاصة "الزووم" عاصفاً وربما يأتي بقرارات قوية ضد المدرب الجنوب أفريقي.
محمد صلاح عاشق البحر .. صور
يحرص النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي والفراعنة، على مشاركة متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأسعد لحظاته خلال الإجازات المختلفة سواء كانت داخل أوخارج مصر، ونشر النجم المصري قبل قليل صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، خلال استمتاعه برحلة بحرية بعد استبعاده من قائمة المنتخب الوطني التي تستعد لمواجهة أثيوبيا في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2023 بكوت ديفوار.