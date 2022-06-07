شكرا لقرائتكم خبر عن مرموش يقترب من تعويض غياب محمد صلاح فى تشكيل المنتخب أمام إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقترب عمر مرموش مهاجم فريق شتوتجارت الألماني ومنتخب مصر من التشكيل الأساسى لتعويض قائد الفراعنة محمد صلاح الذى تعرض للإصابة بشد في العضلات أمام غينيا في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لتصفيات كأس الأمم الافريقية 2023 بكوت إيفوار والتي تمكن الفراعنة من الفوز بيها بهدف مقابل لا شيء .

ويسعى إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر من تعويض غيابات الفراعنة أمام إثيوبيا والتي تضم كل من محمد صلاح و محمد الننى و محمود حسن " تريزيجيه و أحمد حجازى و ياسر إبراهيم .

وكان قرر إيهاب جلال استدعاء الثنائى أحمد رفعت صانع العاب فريق فيوتشر وباهر المحمدى مدافع الاسماعيلى لتعويض الغيابات أستعدادا لمواجهة إثيوبيا .

ويستعد منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال خوض ثانى جولات المجموعة الرابعة أمام إثيوبيا بتصفيات كأس الأمم الافريقية 2023 بكوت إيفوار يوم الخميس المقبل .

وتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بينما ياتى منتخب مالاوى بالمركز الثانى بنفس عدد النقاط و في المركز الثالث ياتى منتخب غينيا و إثيوبيا بالمركز الرابع بدون برصيد من النقاط .