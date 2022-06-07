شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجدد عقد " كيجو " السلة لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور في تجديد التعاقد مع مصطفي كيجو لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء لمدة ثلاثة مواسم قادمة.

ووقع اللاعب رسميا على عقود التجديد للزمالك بعد الاتفاق على كافة التفاصيل مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة والمشرف على ألعاب الصالات.

ويحرص مجلس إدارة نادي الزمالك على الحفاظ على القوام الأساسي للفريق الأول لكرة السلة وتدعيم الصفوف بعناصر مميزة من أجل المنافسة على كافة البطولات الموسم المقبل.