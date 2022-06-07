شكرا لقرائتكم خبر عن علياء هانى تدعم سيدات طائرة الأهلى قادمة من الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مسئولو النادى الأهلى على توقيع اللاعبة علياء هانى لتدعيم فريق سيدات الكرة الطائرة لمدة 4 مواسم قادمة من الشمس فى مركز 2.

و يسعى النشاط الرياضى فى النادى الأهلى إلى إبرام صفقات جديدة لتعويض غياب اللاعبات الذى تعاقد معهم الزمالك مؤخرا أمثال ، فريدة العسقلاني و مايا ممدوح و مريم متولى و دانا شوقى .

ومن ناحية أخرى أكدت شروق فؤاد، نجمة الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، اعتذارها عن عدم المشاركة مع منتخب مصر فى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، المحدد لها الفترة من 25 يونيو الجارى حتى 5 يوليو المقبل بالجزائر.

وقالت شروق فؤاد لـ الخليج 365، إن ظروف عملها سبب الاعتذار عن عدم المشاركة مع المنتخب، خاصة أنها حصلت على إجازة شهراً فى بطولة أفريقيا التى حصل النادى الأهلى على لقبها مؤخراً فى تونس.