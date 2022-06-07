السنيني: نعرف منتخب الفلبين جيدا وجئنا من أجل التأهل

المنامة - ياسر ابراهيم - يستعد منتخبنا الوطني لمواجهة نظيره الفلبيني صباح غد الأربعاء في الساعة 7:30 بالتوقيت المحلي، في افتتاح مبارياته بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2023.

وأبدى مساعد مدرب منتخب اليمن أمين السنيني سعادته بوجودهم في منغوليا "للمشاركة في هذه التصفيات المهمة".

وأشار خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إلى أن المنتخب اليمني بدأ الإعداد بمعسكر داخلي في 15 مارس/ آذار، تبعه بمعسكرين خارجيين في الطائف والدوحة.

وأضاف السنيني "المنتخب يجمع بين عناصر الخبرة والشباب. جئنا هنا للمنافسة على بطاقة التأهل، وهذا ما سنسعى له بداية من لقاء الفلبين غدا".

ولفت إلى أن منتخب اليمن يعرف منافسه جيدا، إذ سبق أن لعب ضده في 5 لقاءات سابقة، والأمر كذلك بالنسبة للمنتخب الفلسطيني.

وتابع "أما المنتخب المنغولي فسنتابعه أمام فلسطين للتعرف على طريقة لعبه ونقاط قوته وضعفه".



من جانبه تحدث مدافع منتخب اليمن مدير عبدربه باختصار موضحا أن المنتخب جاهز للمشاركة في التصفيات بعد المعسكرات الثلاثة المكثفة التي خاضوها.

ولفت إلى أنهم سيلعبون "من أجل خطف بطاقة التأهل والذهاب إلى النهائيات الآسيوية للمرة الثانية على التوالي".

واختتم "المنتخب اليمني يحترم جميع منافسيه، وسنلعب كل مباراة وكأنها نهائية وحاسمة للتأهل".

(موقع كورة)