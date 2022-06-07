لجنة عربية نسائية للرياضات الالكترونية

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وأوضح الأمين العام للاتحاد هشام الطاهر أن اللجنة قد حدد لها وفقا للقرار عدة مهام تمثلت في نشر الرياضات الالكترونية بين العنصر النسائي وتبني وتأهيل الكوادر التي من شأنها دعم مشاركة هذا العنصر الحيوي والمهم في مجال الأنشطة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر رئيس الاتحاد العربي للرياضات الالكترونية الأمير فيصل بن بندر قرارا بتشكيل لجنة المرأة والأنشطة النسائية بالاتحاد العربي للرياضات الالكترونية، برئاسة الأميرة الجوهرة بنت تركي، وريد الظاهري نائب أول، وزينب الجنابي نائب ثانٍ، وأمنية يوسف أمينا عاما للجنة، وفي العضوية كل من: ملهام الحوري، رشا الرمعة، نور الأحمد، أسماء اليحيايي وشيماء الزواري.وأوضح الأمين العام للاتحاد هشام الطاهر أن اللجنة قد حدد لها وفقا للقرار عدة مهام تمثلت في نشر الرياضات الالكترونية بين العنصر النسائي وتبني وتأهيل الكوادر التي من شأنها دعم مشاركة هذا العنصر الحيوي والمهم في مجال الأنشطة الرياضية ، مشيرا إلى أنه تم التشاور مع الاتحادات الوطنية الأعضاء بالدول العربية والأخذ بالحسبان عدة جوانب في أصحاب الترشيحات، بحيث تشمل عناصر فريق العمل خبرات في الجوانب المجتمعية والاقتصادية والإعلامية والتسويقية والقانونية والتواصل الدولي، إلى جانب النواحي الفنية والتقنية، والدراية بطبيعة الرياضات الالكترونية.

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