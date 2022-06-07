الأهلي يخشى سيناريو فترة التوقف الماضية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخشى الأهلي تكرار فشله بعد عودة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من خلال إقامة الجولتين الأخيرتين. وكان الأهلي فشل في تحقيق الفوز بعد عودة المنافسات المحلية عقب انتهاء فترة التوقف الماضية من أواخر شهر مارس وحتى مطلع شهر مايو الماضيين وذلك بسبب أيام الفيفا والتي شهدت استكمال مباريات التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ولعب الأهلي بعد استئناف الدوري 3 مواجهات تعادل في جميعها، ليبقى محاطا خطر الهبوط بعد أن وصل إلى النقطة 31 بفارق نقطة وحيدة فقط عن أحد المراكز المؤدية للهبوط قبل نهاية الدوري بجولتين.

ميدانيا، واصل الفريق تدريباته اليومية على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي تحت قيادة المدرب الأوروجوياني روبرت سيبولدي للاستعداد لأهم جولتين في تاريخ النادي من أجل تحقيق نتائج تجنب الفريق من تسجيل حدث تاريخي وهو الهبوط لدوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخ النادي.

الأهلي قبل الجولتين الأخيرتين:

