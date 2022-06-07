الأهلي يخشى سيناريو فترة التوقف الماضية

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ولعب الأهلي بعد استئناف الدوري 3 مواجهات تعادل في جميعها، ليبقى محاطا خطر الهبوط بعد أن وصل إلى النقطة 31 بفارق نقطة وحيدة فقط عن أحد المراكز المؤدية للهبوط قبل نهاية الدوري بجولتين.ميدانيا، واصل الفريق تدريباته اليومية على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي تحت قيادة المدرب الأوروجوياني روبرت سيبولدي للاستعداد لأهم جولتين في تاريخ النادي من أجل تحقيق نتائج تجنب الفريق من تسجيل حدث تاريخي وهو الهبوط لدوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخ النادي.
الأهلي قبل الجولتين الأخيرتين:
- يحتل المركز الـ11 برصيد 31 نقطة.
- نقطة وحيدة تفصله على أحد مراكز الهبوط .
- لم يحقق الفوز في الجولات الأربع الأخيرة.
- آخر فوز له في الجولة 25 أمام الطائي بنتيجة 3/ 1.
- يواجه في الجولة الـ29 فريق الرائد أحد.
- المنافسين المباشرين على الهبوط.
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