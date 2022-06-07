شكرا لقرائتكم خبر الأخضر الأولمبي يستعد للإمارات بالسكك الحديدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاود المنتخب السعودي تحت 23 عاما أمس تدريباته في العاصمة الأوزبكية طشقند، بعد تعادله أمس الأول مع منتخب اليابان سلبا، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس آسيا تحت 23 عاما 2022 في أوزبكستان. وأجرى الأخضر حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب نادي بونيودكور في طشقند، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، قسم خلالها اللاعبون إلى مجموعتين. ويواصل المنتخب في تمام الرابعة والنصف من مساء اليوم تدريباته على معهد السكك الحديدية في طشقند؛ تحضيرا لمواجهة منتخب الإمارات ضمن الجولة الثالثة من كأس آسيا غدا. ويواصل المنتخب في تمام الرابعة والنصف من مساء اليوم تدريباته على معهد السكك الحديدية في طشقند؛ تحضيرا لمواجهة منتخب الإمارات ضمن الجولة الثالثة من كأس آسيا غدا.

كانت هذه تفاصيل خبر الأخضر الأولمبي يستعد للإمارات بالسكك الحديدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.