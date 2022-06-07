شكرا لقرائتكم خبر كوزمين يجهز اختياراته للموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​استعان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد كوزمين كونترا بعدد من لاعبي درجة الشباب لتدريبات الفريق الأول الكروي خلال فترة التوقف الحالية.

وجاءت هذه الخطوة لتواجد عدد من لاعبي الفريق الأول مع المنتخب الأول الذي يواصل استعداداته للمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر، وهم عبدالرحمن العبود وعبدالعزيز البيشي وزياد المولد.

وجاء اختيار كوزمين لبعض العناصر بعناية ومتابعة مسبقة تمهيدا لاختيار الأفضل منهم وتصعيدهم بصفة رسمية خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل.

وحرص كوزمين على مشاركة هؤلاء اللاعبين في اللقاء الودي الذي خاضه الفريق أمام نظيره بيراميدز المصري مساء الاثنين الماضي، والذي انتهى لصالح بيراميدز 1/ 0.

ومن بين هؤلاء اللاعبين حسن الأسمري ونايف عسيري وحسن العيسى وعبدالإله الشهري ومروان الصحفي والمعتصم صديق.

ولم يشارك في اللقاء الثنائي الهجومي رومارينهو داسيلفا وعبدالرزاق حمدالله لعدم الجاهزية.