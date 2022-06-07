تعاون بين تعليم الطائف ووج

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وسلطت الاتفاقية الضوء على توحيد الجهود والشراكات بين الإدارات الحكومية والخاصة والخيرية، لدفع عجلة التنمية في كافة المجالات، كما يأتي نطاق هذا التعاون من باب التكامل وتحقيقه في مجال النشاط الرياضي مع نادي وج، ودعم المجتمع المحلي لجعله واعيا صحيا، تماشيا مع رؤية المملكة 2030 التي ترسم توحيد الجهود.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف اتفاقية تعاون مع نادي وج الرياضي، بحضور المدير العام للتعليم الدكتور فهد الشريف ورئيس نادي وج صاطي العتيبي.وسلطت الاتفاقية الضوء على توحيد الجهود والشراكات بين الإدارات الحكومية والخاصة والخيرية، لدفع عجلة التنمية في كافة المجالات، كما يأتي نطاق هذا التعاون من باب التكامل وتحقيقه في مجال النشاط الرياضي مع نادي وج، ودعم المجتمع المحلي لجعله واعيا صحيا، تماشيا مع رؤية المملكة 2030 التي ترسم توحيد الجهود.

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