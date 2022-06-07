شكرا لقرائتكم خبر الهلال »يوطن« أجهزته الفنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسيتيح القرار الهلالي المرتقب مجالا واسعا في توطين الأجهزة التدريبية لبقية الألعاب المختلفة بحسب خطة زمانية يضعها النادي للوصول إلى الهدف المنشود، والذي سيفتح وظائف جديدة ويمنح الفرصة لهم بالعمل والتي ستعود بثمارها على الكرة السعودية ولا سيما المنتخبات السنية.يذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من دورة الرخصة التدريبية الآسيوية (AB) الخاصة باللاعبين الدوليين المعتزلين، والتي انطلقت الأحد الماضي تحت إشراف قسم التعليم في اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وتستمر حتى 14 يونيو الحالي، تشهد مشاركة لاعبين سابقين في الهلال هما محمد الشلهوب ومحمد نامي.
يذكر أن عددا من لاعبي الهلال السابقين حصلوا على شهادات مختلفة في التدريب بينهم سامي الجابر وتركي الصويلح وتركي الشايع ومحمد النزهان وعمر الغامدي وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال »يوطن« أجهزته الفنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.