الهلال »يوطن« أجهزته الفنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستهدف إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل في خطتها للموسم المقبل، توطين الأجهزة الفنية بفرق الفئات السنية لكرة القدم بالنادي في إطار منح الفرصة الكافية لأبناء النادي من مدربين ومساعدي مدربين لتولي المهام الفنية والتدريبية في كافة قطاعات النادي، بعد أن اعتزلوا لعبة كرة القدم ونالوا دورات تدريبية متقدمة تحت إشراف الاتحاد السعودي لكرة القدم أو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وسيتيح القرار الهلالي المرتقب مجالا واسعا في توطين الأجهزة التدريبية لبقية الألعاب المختلفة بحسب خطة زمانية يضعها النادي للوصول إلى الهدف المنشود، والذي سيفتح وظائف جديدة ويمنح الفرصة لهم بالعمل والتي ستعود بثمارها على الكرة السعودية ولا سيما المنتخبات السنية.

يذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من دورة الرخصة التدريبية الآسيوية (AB) الخاصة باللاعبين الدوليين المعتزلين، والتي انطلقت الأحد الماضي تحت إشراف قسم التعليم في اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وتستمر حتى 14 يونيو الحالي، تشهد مشاركة لاعبين سابقين في الهلال هما محمد الشلهوب ومحمد نامي.

يذكر أن عددا من لاعبي الهلال السابقين حصلوا على شهادات مختلفة في التدريب بينهم سامي الجابر وتركي الصويلح وتركي الشايع ومحمد النزهان وعمر الغامدي وغيرهم.