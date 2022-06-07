اكتمال صفوف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطمأن الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم على مشاركة الثلاثي سالم الدوسري وعبدالرحمن العبود وياسر الشهراني، في التجربة الثانية المقررة غدا أمام منتخب فنزويلا ضمن المعسكر الحالي المقام في مدينة أليكانتي الإسبانية، في إطار الاستعدادات لكأس العالم 2022 في قطر. وخسر الأخضر تجربته الأولى أمام كولومبيا 0 / 1.

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